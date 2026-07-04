Continua ad allungarsi la lista dei giocatori a un passo dall'Inter che finiscono per scegliere altri lidi. Negli ultimi giorni, 'La Gazzetta dello Sport' aveva accostato il nome di Nathan Aké al club nerazzurro. Una trattativa durata come un gatto in tangenziale, dato che poche ore dopo il centrale olandese ha trovato con il Fenerbahce per trasferirsi a titolo definitivo in Turchia. Si tratta della terza beffa consecutiva per i 'cugini', dopo le già note fumate nere per Marco Palestra e Nico Paz.

Inter, ecco perché è saltato Palestra

La beffa Nico Paz