Terminata la sosta per le nazionali si torna a parlare di Milan , anche se lo si fa per una possibile svolta sull'inchiesta sugli ultras rossoneri e dell' Inter . In una nota ufficiale pubblicata dalla 'Rai', si annuncia che questa sera ci sarà un servizio nel corso del programma 'Farwest', in cui verrà svelata la verità su Fedez e gli ultras del Diavolo. Ecco, dunque, il comunicato.

"I legami tra Fedez e gli ultras del Milan, lo stato dei lavori per il Giubileo a un mese dall’apertura della Porta Santa, i guru delle diete: sono queste alcune delle inchieste della settima puntata di "Farwest", in onda venerdì 22 novembre alle 21.25 su Rai 3. La prima è un'esclusiva su alcune delle ultime iniziative imprenditoriali di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ed i suoi legami con esponenti della curva del Milan, alla quale seguirà la disamina delle opere per il Giubileo, tra i cui progetti più controversi c’è quello del Porto di Fiumicino. E mentre a Roma scoppia lo scandalo di “MrAsfalto”, l’imprenditore di Frascati indagato a Reggio Calabria in un processo di ‘ndrangheta, in rete impazza ogni genere di dieta. In un Far West di nutrizionisti improvvisati e guru sensazionalistici spicca la dieta chetogenica, oggetto di approfondimento dell'inchiesta conclusiva della puntata".