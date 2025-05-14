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Probabili formazioni Milan-Bologna, ecco chi vince i ballottaggi in attacco

Milan-Bologna, le probabili formazioni: le scelte su Fofana e Jovic
Le probabili formazioni di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma secondo i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Milan-Bologna, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

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Qui Milan - Sérgio Conceição, allenatore dei rossoneri, recupera Youssouf Fofana e lo schiererà titolare a metà campo. In attacco, Luka Jović vince il ballottaggio con Santiago Giménez e partirà dall'inizio.

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Qui Bologna - Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblu, ha un dubbio in difesa, a destra, tra l'ex Davide Calabria ed Emil Holm. Recuperano e giocano Jens Odgaard e Dan Ndoye. Davanti, ci sarà Thijs Dallinga e non Santiago Castro.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Álex Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Jović, R. Leão. A disposizione: Sportiello, Torriani, Thiaw, Bartesaghi, Florenzi, Walker, Bondo, Loftus-Cheek, Musah, Terracciano, Chukwueze, João Félix, Sottil, Abraham, Camarda, Giménez. Allenatore: Conceição.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria (Holm), Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Holm (Calabria), Lykogiannīs, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Pobega, Cambiaghi, Domínguez, Castro. Allenatore: Italiano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il nuovo regista ha già dominato in Serie A: le ultime >>>

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