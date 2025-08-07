Il Porto in lutto: addio a Jorge Costa, un’istituzione biancoblu

Per tutti, Jorge Costa non era solo un dirigente: era l'essenza stessa del Porto. Una vita in maglia biancoblu, costellata di successi storici: una Champions League, una Coppa UEFA e ben 8 campionati portoghesi. Da capitano, ha guidato la squadra in 4 occasioni contro il Milan, dimostrando in campo quel carattere indomabile che lo ha reso un'icona.