Il Porto in lutto: addio a Jorge Costa, un’istituzione biancoblu

Per tutti, Jorge Costa non era solo un dirigente: era l'essenza stessa del Porto. Una vita in maglia biancoblu, costellata di successi storici: una Champions League, una Coppa UEFA e ben 8 campionati portoghesi. Da capitano, ha guidato la squadra in 4 occasioni contro il Milan, dimostrando in campo quel carattere indomabile che lo ha reso un'icona.
Dopo una carriera da calciatore leggendario, aveva da poco intrapreso una nuova avventura da direttore generale, con l'obiettivo di continuare a servire il suo amato club. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito, la sua grinta e il suo amore per il Porto rimarranno per sempre scolpiti nella memoria di tutti.
