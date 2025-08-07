Pianeta Milan
Il Porto in lutto: addio a Jorge Costa, un’istituzione biancoblu

Il Porto in lutto: addio a Jorge Costa, un’istituzione biancoblu - immagine 1
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jorge Costa, direttore generale del Porto ed ex capitano, deceduto a soli 53 anni
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jorge Costa, direttore generale del Porto ed ex capitano, deceduto a soli 53 anni per un arresto cardiaco. La notizia ha scosso profondamente l'ambiente sportivo portoghese, che perde uno dei suoi simboli più amati e vincenti.

Il mondo del calcio piange Jorge Costa, simbolo del Porto

Secondo quanto riportato da A Bola, la tragedia si è consumata in un momento di normalità: Costa si è sentito male dopo un'intervista, perdendo i sensi. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare.

Per tutti, Jorge Costa non era solo un dirigente: era l'essenza stessa del Porto. Una vita in maglia biancoblu, costellata di successi storici: una Champions League, una Coppa UEFA e ben 8 campionati portoghesi. Da capitano, ha guidato la squadra in 4 occasioni contro il Milan, dimostrando in campo quel carattere indomabile che lo ha reso un'icona.

Dopo una carriera da calciatore leggendario, aveva da poco intrapreso una nuova avventura da direttore generale, con l'obiettivo di continuare a servire il suo amato club. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito, la sua grinta e il suo amore per il Porto rimarranno per sempre scolpiti nella memoria di tutti.

