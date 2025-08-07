Pianeta Milan
Malick Thiaw è al centro delle voci di calciomercato con il Newcastle che potrebbe bussare alle porte del Milan. La ricostruzione di PianetaMilan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Malick Thiaw può davvero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato? Il difensore rossonero è finito nel mirino del Newcastle che potrebbe presto tornare alla carica con una nuova offerta ai rossoneri (la prima rifiutata). Il calciatore ha già rifiutato il Como, ma le cose sono cambiate dopo le prime partite e gli allenamenti con Allegri. Ecco la ricostruzione della redazione di PianetaMilan.

Secondo quanto abbiamo raccolto, il Milan non ha necessità di vendere. Ad Allegri è piaciuto molto Malick Thiaw in queste prime amichevoli e durante gli allenamenti, per questo il Milan non vende e non cambia in difesa tanto per cambiare. Anche lo stipendio del tedesco, inferiore al milione di euro, pone a favore di una permanenza dell'ex Shalke 04.

Il Milan è convinto che Thiaw possa avere sempre mercato, specialmente in Germania. Per questo potrebbe partire in questo mese di agosto solo per offerte davvero molto alte.

