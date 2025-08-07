Malick Thiaw può davvero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato? Il difensore rossonero è finito nel mirino del Newcastle che potrebbe presto tornare alla carica con una nuova offerta ai rossoneri ( la prima rifiutata ). Il calciatore ha già rifiutato il Como, ma le cose sono cambiate dopo le prime partite e gli allenamenti con Allegri. Ecco la ricostruzione della redazione di PianetaMilan .

Calciomercato Milan, Thiaw può davvero partire? Ecco come stanno le cose

Secondo quanto abbiamo raccolto, il Milan non ha necessità di vendere. Ad Allegri è piaciuto molto Malick Thiaw in queste prime amichevoli e durante gli allenamenti, per questo il Milan non vende e non cambia in difesa tanto per cambiare. Anche lo stipendio del tedesco, inferiore al milione di euro, pone a favore di una permanenza dell'ex Shalke 04.