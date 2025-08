"Il Newcastle ha offerto 30 milioni al Milan per Malick Thiaw. Il Milan, nonostante l’offerta, ha intenzione di tenere Thiaw, soprattutto dopo che Allegri lo ha visto e apprezzato in tournée".

Come aggiunto su Gazzetta.it, il Milan non avrebbe accettato l’offerta, anzi l’intenzione sarebbe tenere Thiaw nonostante una proposta così significativa. L'idea dei rossoneri sarebbe giocare con tre centrali. Thiaw può giocare al centro della linea a tre o anche da laterale e il Milan potrebbe cedere altri giocatori come Chukwueze e Musah. Non sarebbe escluso un rilancio del Newcastle per Thiaw.