Il Milan saluta Fall: risoluzione consensuale del contratto

Il Milan saluta Fall: risoluzione consensuale del contratto

Arriva il comunicato in casa rossonera: il Milan ha ufficializzato l'addio consensuale del giovane Mbarick Fall
Alessia Scataglini
(Fonte acmilan.com)

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Mbarick Fall.

Il Club ringrazia Mbarick per la professionalità dimostrata e augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo della sua carriera.

