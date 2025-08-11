(Fonte acmilan.com)
Il Milan saluta Fall: risoluzione consensuale del contratto
Arriva il comunicato in casa rossonera: il Milan ha ufficializzato l'addio consensuale del giovane Mbarick Fall
AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Mbarick Fall.
Il Club ringrazia Mbarick per la professionalità dimostrata e augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo della sua carriera.
