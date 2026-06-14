Il Milan ha iniziato già la caccia alle figure chiave che andranno a formare la nuova dirigenza rossonera. I riflettori, infatti, si spostano tutti sulla Germania, puntando il proprio radar su un pezzo da novanta. Secondo quanto riferito da Kicker, rivista sportiva tedesca, il club rossonero sarebbe piombato su Markus Krösche, Direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte.

Milan, spunta Krösche in dirigenza? La situazione

Una notizia che ha squarciato in due l'ambiente tedesco, scatenando molto stupore e preoccupazione tra tifosi e non. Contattato dai giornalisti di Kicker, Krösche si è rifiutato di commentare codeste voci, svincolando così qualsiasi discorso legato al suo futuro. Un no-comment che sa come una sorta di indizio succulento.

La dirigenza sa che, se il tedesco decidesse di presentare le proprie dimissioni, trattenerlo sarebbe difficilissimo. La rivista tedesca, infatti, ha scritto che un suo possibile addio "Rappresenterebbe lo scenario peggiore e scuoterebbe il club dalle fondamenta".

Il nodo da sciogliere

In tutto questo, però, c'è un nodo da sciogliere: il tedesco ha un contratto conper altri due anni. Per liberarsi, il dirigente dovrebbe rivolgersi direttamente al presidente del consiglio di sorveglianza, Mathias Beck.

Un passo che, però, al momento non è ancora arrivato. Gli esperti di mercato, però, predicano molta prudenza per una situazione già di per se molto delicata. Il Milan, nel frattempo, segue e osserva la situazione, mentre il club tedesco trema all'idea di perdere uno dei suoi uomini uno.