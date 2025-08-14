Il Milan incassa dalle cessioni: ricavi storici in questa sessione di mercato

Pianeta Milan
Malick Thiaw AC Milan amichevole Liverpool-Milan 2-4
Il Milan si conferma grande protagonista di questa sessione di mercato, non solo per gli acquisti, ma soprattutto per le cessioni
Il Milan si conferma grande protagonista di questa sessione di mercato, non solo per gli acquisti, ma soprattutto per la straordinaria gestione delle cessioni. Il club rossonero ha messo a segno un'operazione quasi chirurgica, sfoltendo la rosa e incassando cifre da record che hanno fatto lievitare i ricavi.

Tra i giocatori che hanno salutato il Diavolo, chi ha scelto di tentare l'avventura all'estero, chi ha preferito rimanere in Italia. Un esodo mirato, che ha permesso al Milan di posizionarsi appena fuori dalla top 10 dei club italiani per incassi da cessioni negli ultimi 10 anni, con un totale che si aggira intorno ai 183 milioni di euro.

Il dato, che verrà aggiornato nei prossimi mesi, tiene conto anche dei vari obblighi di riscatto già concordati. Questo risultato sottolinea la capacità del Milan di massimizzare il valore dei suoi asset, un segnale importante in un calcio in cui la sostenibilità economica è ormai fondamentale.

