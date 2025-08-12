Il Milan cade 4-1 contro il Chelsea: espulsione e due gol condannano i rossoneri

Ultima amichevole del pre-campionato rossonero in una giornata londinese decisamente estiva e con Stamford Bridge a far da cornice alla sfida tra il Milan e il Chelsea di Enzo Maresca. Ci si aspettava l'esordio dal primo minuto di Luka Modrić , ma Mister Allegri ha optato per un 3-4-3 con più sostanza, rinviandone l'esordio solamente ad inzio ripresa. I primi venti minuti sono molto movimentati: sotto di due reti e in dieci uomini per l'espulsione di Coubiș. I rossoneri hanno sofferto per tutto il primo tempo senza mai trovare continuità, provando solo qualche fiammata in ripartenza con Leão.

Il Milan ha dovuto, quindi, giocare spesso sotto palla, accettando il ritmo e la qualità del Chelsea, ma trovando maggiore compattezza nella ripresa e qualche buona occasione in ripartenza. La paritita si conclude con un sonoro 4-1 ma che, nonostante le difficoltà iniziali e la superiorità numerica avversaria per 70', ha visto la squadra di Mister Allegri resistere e reagire in vista dei primi impegni ufficiali. L'appuntamento è per domenica 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari e il 23 in Serie A con la Cremonese.