Dalla docuserie ‘A Beautiful Obsession’, prodotta per raccontare l'ultima annata del Manchester City, spunta un retroscena che ha sollevato le polemiche dei tifosi rossoneri. In un episodio emerge un acceso confronto negli spogliatoi tra Pep Guardiola e Tijjani Reijnders, in cui il tecnico spagnolo cita l’ottavo posto del Milan nella stagione precedente per spronare la squadra durante l'intervallo.

Reijnders, l'esperienza in Premier e il trasferimento in Arabia

Guardiola cita il Milan per scuotere Reijnders

"Sto parlando con tutti i giocatori del Manchester City della scorsa stagione, volete giocare come l’anno scorso? Reijnders, vuoi giocare come la scorsa fottuta stagione con il Milan, quando non vi siete qualificati in Europa? Vuoi questo? Ricordate a voi stessi se volete rivivere la scorsa stagione. Se non lo volete, vincerete amici".

Per, il trasferimento dalalCity per(bonus inclusi) doveva rappresentare la definitiva consacrazione. Il centrocampista olandese ha però riscontrato diverse difficoltà, perdendo gradualmente posizioni nelle gerarchie di. In estate la decisione di lasciare i ‘Citizen’ per trasferirsi in Arabia Saudita, all'Le immagini della docuserie mostrano come il feeling con l'allenatore non sia mai scattato definitivamente, culminando nel discorso tenuto di fronte a tutto il gruppo riunito negli spogliatoi.Durante il discorso motivazionale,ha richiamatoricordando la stagione delsotto la gestione Fonseca-Conceição, chiusa fuori dalle coppe europee:

Sul campo l'esito finale è stato diverso da quello previsto da Guardiola: il Manchester City ha conquistato l'accesso alla Champions League, ma a vincere la Premier League è stato l'Arsenal. Al termine della stagione Guardiola ha salutato definitivamente i ‘Citizen’, chiudendo l'ultimo ciclo del tecnico dopo dieci anni.