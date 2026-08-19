Il Manchester City ufficializza il trasferimento di Tijani Reijnders all'Al-Qadsiah: quanti milioni entrano nelle casse del Milan e perché
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La trattativa era già virtualmente chiusa, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Tijani Reijnders è un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. Per convincere la dirigenza inglese, il club arabo ha messo sul piatto 61 milioni di euro, offrendo al giocatore un contratto pluriennale da 20 milioni netti a stagione. Un'operazione che fa sorridere anche il Milan, grazie ad un accordo con i 'Citizens' al momento della cessione della scorsa estate.
Ex Milan, Reijnders ufficiale all'Al-QadsiahA comunicare l'ufficialità del trasferimento è stato il Manchester City, attraverso una nota diramata sui propri canali:
"Tijjani Reijnders si è unito all'Al Qadsiah con un trasferimento definitivo, subordinato al nulla osta internazionale. In bocca al lupo, Tijani"
Termina, dunque, dopo appena un anno la parentesi dell'olandese al Manchester City. Ma quanto ci guadagna il Milan? E come? Ecco tutto quello che c'è da sapere.
La vendita del 2025 e i retroscena sui bonusPer ricostruire l'impatto economico di questo affare sul Milan bisogna tornare all'11 giugno 2025, quando il Milan ha ceduto Reijnders al Manchester City per 57,7 milioni di euro fissi (rateizzati in 5 anni) più 14 milioni legati ai bonus.
Molti dei bonus sono difficili da raggiungere e spalmati fino al 2030:
- 5 milioni legati ai piazzamenti Champions.
- 1 milione per la vittoria della Premier.
- 1 milione per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo.
- 2 milioni per il Pallone d'Oro.
- 2 milioni in caso di vittoria della Champions League.
- 3 milioni extra legati a futuri prolungamenti di contratto.
Milan, 14 milioni dalla cessione di ReijndersIn caso cessione anticipata il Manchester City dovrà versare l’intera quota dei bonus residui nelle casse del Milan, a patto che si sia verificata almeno una condizione iniziale. Avendo il City staccato il pass per la Champions League nella scorsa stagione, il requisito minimo è già stato raggiunto. Con il trasferimento all'Al-Qadsiah, nelle casse di Via Aldo Rossi entreranno tutti e 14 i milioni in un'unica soluzione, portando l'incasso complessivo della cessione di Reijnders alla cifra finale di 71,7 milioni di euro.
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