La trattativa era già virtualmente chiusa, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Tijani Reijnders è un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. Per convincere la dirigenza inglese, il club arabo ha messo sul piatto 61 milioni di euro, offrendo al giocatore un contratto pluriennale da 20 milioni netti a stagione. Un'operazione che fa sorridere anche il Milan, grazie ad un accordo con i 'Citizens' al momento della cessione della scorsa estate.

Ex Milan, Reijnders ufficiale all'Al-Qadsiah

"Tijjani Reijnders si è unito all'Al Qadsiah con un trasferimento definitivo, subordinato al nulla osta internazionale. In bocca al lupo, Tijani"

A comunicare l'ufficialità del trasferimento è stato ilattraverso unadiramata sui propri canali:

Termina, dunque, dopo appena un anno la parentesi dell'olandese al Manchester City. Ma quanto ci guadagna il Milan? E come? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La vendita del 2025 e i retroscena sui bonus

Per ricostruire l'impatto economico di questo affare sulbisogna tornare all'11 giugno 2025, quando ilha cedutoalper

Molti dei bonus sono difficili da raggiungere e spalmati fino al 2030:

5 milioni legati ai piazzamenti Champions.

legati ai piazzamenti Champions. 1 milione per la vittoria della Premier.

per la vittoria della Premier. 1 milione per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo.

per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo. 2 milioni per il Pallone d'Oro.

per il Pallone d'Oro. 2 milioni in caso di vittoria della Champions League.

in caso di vittoria della Champions League. 3 milioni extra legati a futuri prolungamenti di contratto.

Milan, 14 milioni dalla cessione di Reijnders

In caso cessione anticipata il Manchester City dovrà versare, a patto che si sia verificata almeno una condizione iniziale. Avendo il City staccato il pass per la Champions League nella scorsa stagione, il requisito minimo è già stato raggiunto. Con il trasferimento all'Al-Qadsiah, nelle casse di Via Aldo Rossi entreranno, portando l'incasso complessivo della cessione dialla cifra finale di