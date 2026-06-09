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Glasner-Rangnick, spunta la deadline. Moretto: “Ecco entro quando il Milan prenderà una decisione”

Ralf Rangnick e Oliver Glasner
Oliver Glasner e Ralf Rangnick vicini al Milan, ma a quando la decisione finale? Le ultime da Matteo Moretto
Redazione PM

Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sullo stato delle trattative per portare Ralf Rangnick e Oliver Glasner al Milan. Il noto esperto di calciomercato ha svelato la data entro cui il Diavolo dovrebbe prendere la propria decisione. Secondo Moretto, oltre ai nomi già menzionati, anche il profilo di Matthias Jaissle sarebbe ancora in corsa per la panchina rossonera. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Moretto su Ranginck e Glasner

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"La situazione del Milan è delicata. Al momento devono incastrarsi diversi tasselli per ricostruire l'intera area sportiva e dirigenziale. La società sta portando avanti colloqui con vari allenatori, tra cui Glasner e Jaissle. Rangnick resta il nome principale per il ruolo di direttore tecnico, ma non ci sono ancora certezze. Credo che entro venerdì il club prenderà le prime decisioni, riducendo la lunga lista dei candidati. Per i rossoneri sarà in ogni caso una settimana decisiva sotto diversi punti di vista".

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Cosa manca per raggiungere l'accordo con Rangnick e Glasner?

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Oliver Glasner ha già sciolto le proprie riserve: il tecnico tedesco ha dato totale apertura al Milan ed è in attesa di una chiamata da parte del club. Ralf Rangnick, invece, ha posto le proprie condizioni:

  • Pieni poteri sul mercato: Rangnick vorrebbe agire in prima linea per rinforzare la squadra.

  • Gestione del settore giovanile: una richiesta poco gradita da Ibrahimovic, poiché ridimensionerebbe il ruolo dell'attuale direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski.

  • Scelta del nuovo allenatore: la nomina della nuova guida tecnica è una delle prerogative di Rangnick.

    • Milan, c'è poco da aspettare

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    Il Milan è obbligato a scegliere entro questa settimana per evitare di complicare ulteriormente la situazione. L'11 giugno prenderà il via il Mondiale e la sensazione è che nessun nuovo innesto possa essere ufficializzato prima dell'inizio della competizione iridata. Glasner ha ricevuto un'offerta anche dal Feyenoord, ma la sua volontà di sposare il progetto rossonero lo sta facendo temporeggiare. Sul tavolo di Rangnick, invece, da tempo c'è una proposta di rinnovo dalla Nazionale austriaca, che vorrebbe rinnovarlo fino all'Europeo del 2028. Entrambi gradirebbero un'esperienza in Italia, ma non sono disposti ad aspettare troppo a lungo.

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