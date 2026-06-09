Oliver Glasner ha già sciolto le proprie riserve: il tecnico tedesco ha dato totale apertura al Milan ed è in attesa di una chiamata da parte del club. Ralf Rangnick , invece, ha posto le proprie condizioni:

Milan, c'è poco da aspettare

Il Milan è obbligato a scegliere entro questa settimana per evitare di complicare ulteriormente la situazione. L'11 giugno prenderà il via il Mondiale e la sensazione è che nessun nuovo innesto possa essere ufficializzato prima dell'inizio della competizione iridata. Glasner ha ricevuto un'offerta anche dal Feyenoord, ma la sua volontà di sposare il progetto rossonero lo sta facendo temporeggiare. Sul tavolo di Rangnick, invece, da tempo c'è una proposta di rinnovo dalla Nazionale austriaca, che vorrebbe rinnovarlo fino all'Europeo del 2028. Entrambi gradirebbero un'esperienza in Italia, ma non sono disposti ad aspettare troppo a lungo.