Il Milan prosegue la ristrutturazione del proprio organigramma societario. Dopo la scelta di Rúben Amorim per la panchina e i passi avanti per Markus Krösche come direttore tecnico e Timmo Hardung e direttore sportivo, l'attenzione si sposta sull’amministratore delegato. Come rilevato dall'avvocato Felice Raimondo tramite l'analisi della nuova visura camerale su X, l'assetto attuale presenta una struttura di transizione in attesa della nomina di un CEO. Nonostante il licenziamento, Giorgio Furlani non è stato revocato dalla carica di AD, anche se i poteri sono stati formalmente conferiti a Massimo Calvelli.

Calvelli ha le deleghe. Furlani è ancora l'AD. Le ultime novità dal registro delle imprese. La nuova visura camerale mostra le deleghe conferite il 28 maggio: firma singola fino a 10 milioni, un buco scoperto fino a 100 e Furlani formalmente ancora in carica. Una struttura… pic.twitter.com/C6dhvF3ZZh — Felix (@FeliceRaimondo) June 16, 2026

Milan, i poteri di Calvelli e la permanenza di Furlani

Il vincolo economico sui 10 milioni