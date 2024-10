La notizia era nell'aria , ma alla fine è giunta nella giornata di ieri, mercoledì 9 ottobre: Mike Maignan , portiere del Milan , non sarà il capitano della Francia . In assenza di Kylian Mbappé ed Antoine Griezmann , infatti, c'è stata una discussione circa il possibile 'erede' temporaneo della fascia. In lizza c'era anche l'estremo difensore rossonero, ma alla fine contro Belgio e Israele sarà Aurelien Tchouameni , centrocampista del Real Madrid . Una decisione che lo stesso Commissario Tecnico Didier Deschamps avrebbe spiegato comunque a 'Magic Mike'. Ed è stato il quotidiano transalpino 'L'Équipe', nella sua edizione online, a fornire aggiornamenti in merito.

Milan, Maignan non sarà il capitano della Francia: ecco svelato il motivo e un retroscena

Secondo quanto riferito, infatti, la prima motivazione sarebbe la riluttanza a nominare un portiere come capitano, nonostante ci sia un precedente con Hugo Lloris. Il suo entourage, per altro, ha fatto trapelare come Mike Maignan non abbia mai voluto questo incarico nemmeno al Milan. Questo perché non avrebbe alcun bisogno di un segno materiale per dimostrare di essere leader. Un'altra motivazione sembra essere il dissidio passato con Kylian Mbappé, che sembra aver influito in questa scelta.