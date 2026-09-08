Adel Taarabt, che con il Milan ha collezionato 4 gol e 2 assist in 16 presenze nella parentesi di sei mesi del 2014, dice addio al calcio giocato. Il fantasista ha deciso di ritirarsi dopo la parentesi negli emirati allo Sharjah.

Ex Milan, Taarabt si ritira

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"Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato: è giunto il momento di chiudere questo capitolo. Il calcio è stato una parte fondamentale della mia vita per tantissimi anni. Mi ha regalato ricordi straordinari, mi ha permesso di incontrare persone incredibili e di vivere momenti che non dimenticherò mai".

Il ringraziamento al Milan e agli altri club

"Voglio semplicemente dire grazie a ogni club in cui ho giocato, ad ogni allenatore, compagno di squadra, membro dello staff e, naturalmente, a ogni tifoso che mi ha mostrato affetto lungo il percorso. A ogni società che ho avuto l'onore di rappresentare, dal Lens al Sharjah, dico grazie per aver fatto parte della mia storia".

La dedica alla Nazionale marocchina

"Rappresentare il Marocco avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ci sono stati momenti felici, momenti difficili, errori e grandi serate... c'è stato tutto. Ma questo è stato il mio viaggio e non cambierei nulla".

ha comunicato la propria decisione ai tifosi con un post su Instagram, accompagnata da unIl marocchino ha ringraziato tutte le società per cui ha giocato tra cui il, pur non nominandolo direttamente.Per concludere,ha voluto dire grazie anche allacon cui ha collezionato