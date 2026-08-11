Adel Taarabt torna a parlare del Milan a dodici anni dalla sua esperienza in rossonero. Il trequartista marocchino, oggi in forza allo Sharjah FC, è intervenuto pochi giorni fa ai microfoni del podcast portoghese 'Final Cut' per esprimere il proprio punto di vista sul momento attuale del club. Al centro delle sue dichiarazioni ci sono l'instabilità societaria che ha caratterizzato il Milan negli ultimi anni e l'arrivo sulla panchina rossonera di Ruben Amorim, tecnico con cui il 37enne vanta un legame di amicizia.

Milan, le parole di Taarabt su Amorim

"Penso davvero che Ruben Amorim sia un grandissimo allenatore e gli auguro il meglio. Siamo in ottimi rapporti e lo conosco molto bene, ma sono consapevole che questa per lui sia un'altra prova complessa".

Il commento su Allegri e sull'instabilità del Milan

"Negli ultimi cinque o sei anni il Milan non ha dimostrato di essere una società instabile. La scorsa stagione hanno deciso di puntare su Allegri, un profilo che vanta tantissima esperienza e parecchi trofei, eppure i tifosi non sono stati contenti".

Il consiglio ad Amorim

ha elogiato le qualità dicome tecnico, rivelando anche il rapporto di amicizia che lega i due. Il marocchino ha anche voluto sottolineare come l'esperienza alrappresenti un banco di prova complesso per l'allenatore portogheseIl trequartista marocchino non ha usato giri di parole nel descrivere il momento del, definito una "società instabile".ha anche commentato la scelta di affidare la panchina anella stagione 2025/2026, spiegando come questa decisione non abbia funzionato.ha chiuso con una battuta sulla prossima squadra in cui vorrebbe vedere

"Vedremo come andrà, resta un grande allenatore a cui serve soltanto l'ambiente adatto. Se dovessi dargli un consiglio da amico, direi che la piazza perfetta per lui sarebbe il Benfica".

Nella sua esperienza in portogallo, infatti, Amorim ha allenato lo Sporting: club storicamente rivale del Benfica, squadra in cui invece ha militato Taarabt.