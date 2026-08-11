Il momento del Milan, il possibile impatto di Amorim e quelle parole su Allegri: l'intervista all'ex trequartista rossonero Adel Taarabt
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Adel Taarabt torna a parlare del Milan a dodici anni dalla sua esperienza in rossonero. Il trequartista marocchino, oggi in forza allo Sharjah FC, è intervenuto pochi giorni fa ai microfoni del podcast portoghese 'Final Cut' per esprimere il proprio punto di vista sul momento attuale del club. Al centro delle sue dichiarazioni ci sono l'instabilità societaria che ha caratterizzato il Milan negli ultimi anni e l'arrivo sulla panchina rossonera di Ruben Amorim, tecnico con cui il 37enne vanta un legame di amicizia.
Milan, le parole di Taarabt su AmorimTaarabt ha elogiato le qualità di Amorim come tecnico, rivelando anche il rapporto di amicizia che lega i due. Il marocchino ha anche voluto sottolineare come l'esperienza al Milan rappresenti un banco di prova complesso per l'allenatore portoghese
"Penso davvero che Ruben Amorim sia un grandissimo allenatore e gli auguro il meglio. Siamo in ottimi rapporti e lo conosco molto bene, ma sono consapevole che questa per lui sia un'altra prova complessa".
Il commento su Allegri e sull'instabilità del MilanIl trequartista marocchino non ha usato giri di parole nel descrivere il momento del Milan, definito una "società instabile". Taraabt ha anche commentato la scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri nella stagione 2025/2026, spiegando come questa decisione non abbia funzionato.
"Negli ultimi cinque o sei anni il Milan non ha dimostrato di essere una società instabile. La scorsa stagione hanno deciso di puntare su Allegri, un profilo che vanta tantissima esperienza e parecchi trofei, eppure i tifosi non sono stati contenti".
Il consiglio ad AmorimTaarabt ha chiuso con una battuta sulla prossima squadra in cui vorrebbe vedere Amorim.
"Vedremo come andrà, resta un grande allenatore a cui serve soltanto l'ambiente adatto. Se dovessi dargli un consiglio da amico, direi che la piazza perfetta per lui sarebbe il Benfica".
Nella sua esperienza in portogallo, infatti, Amorim ha allenato lo Sporting: club storicamente rivale del Benfica, squadra in cui invece ha militato Taarabt.
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