Ex Milan, Robinho verso la libertà vigilata: impegno e difficoltà

È trascorso esattamente un anno dall'ingresso di Robinho nel carcere brasiliano di Tremembé. L'ex attaccante 41enne, con un passato glorioso tra Real Madrid, Milan, Manchester City e Santos, sembra aver trovato una nuova, seppur precaria, stabilità nella sua vita da detenuto. Condannato in via definitiva a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, reato commesso a Milano nel 2013, Robinho continua a proclamarsi innocente, ma la sentenza italiana è stata riconosciuta e confermata dalla giustizia brasiliana.