Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

Dalla gioia del gol all'Atalanta al dramma sfiorato nella notte di ieri a Milano. Daniel Maldini, ex calciatore del Milan e figlio di Paolo (bandiera del Milan), è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale nella notte a Milano, rimediando il ritiro della patente dopo essere risultato positivo all'alcool test.

Ex Milan, guai per Daniel Maldini

Secondo quanto ricostruito dalla polizia Locale e riportato da Sportmediaset, il calciatore si trovava alla guida della suaquando, immettendosi in via Caracciolo da via Tolentino, non avrebbe rispettato la precedenza impattando contro una Golf diretta verso via Mac Mahon.

La parte anteriore della vettura del calcaitore avrebbe urtato la Golf, spingendola contro una Mercedes in sosta lungo la strada. Maldini, successivamente, è stato trasportato all'Ospedale per degli accertamenti. Tra gli occupanti si contano alcuni feriti, trasferiti in codice giallo al Policlinico San Carlo.

Secondo Sportmediaset, i test effettuati dagli agenti hanno evidenziato un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentivi: ha registrato valori pari a 0,91 mg/l alla prima prova e 0,89 alla seconda.