Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

Il successo del Porto contro il Casa Pia porta la firma di Santiago Gimenez, entrato a gara in corso. L'attaccante messicano, trasferitosi in Portogallo durante l'estate dal Milan, ha sbloccato il suo score trasformando con freddezza un calcio di rigore.

Milan, le parole di Farioli su Gimenez

«L’impatto dei subentrati è stato determinante, quindi si tratta di tre punti pesantissimi. È un segnale positivo che oggi abbiano trovato la via del gol entrambi i nostri attaccanti."

Un segnale davvero molto importante per il classe 2001, apparso in grande spolvero e applaudito da tutti nel post partita. Durante la solita conferenza stampa alla fine del match, il tecnico italianoha voluto sottolineare l'importanza strategica dei cambi e la prestazione del suo nuovo centravanti.

Successivamente l'allenatore della squadra lusitana si è voluto spostare a parlare in modo particolare di Santiago Gimenez. Come sappiamo la sua avventura al Milan non è stata poi così tanto positiva: arrivato a gennaio dello scorso anno dal Feyenoord, il messicano non è riuscito mai a instaurare un bel rapporto con il fiuto del goal a Milano, chiudendo con ben zero goal il suo bottino nella passata stagione:

"Gimenez ha garantito un impatto notevole quando è subentrato. Per un centravanti segnare è sempre fondamentale. Noi continuiamo a lavorare per portare Santi al massimo della condizione fisica».