Milan, guarda che Hauge! Splendido gol contro la Slovenia

L'ex giocatore del Milan, Jens Petter Hauge, ha finalmente raggiunto un importante traguardo con la maglia della Norvegia, segnando il suo primo gol in nazionale nella vittoria per 4-1 contro la Slovenia, avvenuta l'altro ieri. Hauge, che ha giocato per il Milan nella stagione 2020-2021 dopo essere arrivato dall'Bodo/Glimt, ha vissuto un periodo particolare in rossonero, con alti e bassi, ma senza riuscire a ritagliarsi un ruolo da titolare stabile. Dopo il suo trasferimento in prestito al Eintracht Francoforte, ha continuato a crescere, e ora, a distanza di tempo, ha finalmente festeggiato con la Norvegia, dimostrando tutto il suo talento.