Il nome di Olivier Giroud torna a far parlare di sé, ma questa volta in Francia. L'ex attaccante del Milan, che ha compiuto 38 anni, è stato il grande protagonista dell'amichevole vinta 3-0 dal Lille contro il Venezia di Giovanni Stroppa, siglando una doppietta.
Ex Milan, Giroud ritorna col botto: doppietta al Venezia di Stroppa
Giroud torna in Europa e si scatena: doppietta in amichevole col Lille—
Giroud è tornato in Europa dopo un'esperienza non del tutto brillante negli Stati Uniti con il Los Angeles FC, dove ha segnato solo 5 gol in 38 partite. Il suo ritorno in Ligue 1, a 13 anni di distanza dall'ultima volta, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Lille. L'ultimo anno in Francia, nel 2012, lo vide vincere il campionato a sorpresa con la maglia del Montpellier.
