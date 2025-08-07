Ex Milan, Giroud ritorna col botto: doppietta al Venezia di Stroppa

Il nome di Giroud torna a far parlare di sé, ma questa volta in Francia. L'ex attaccante del Milan ha segnato una doppietta in amichevole

Il nome di Olivier Giroud torna a far parlare di sé, ma questa volta in Francia. L'ex attaccante del Milan , che ha compiuto 38 anni, è stato il grande protagonista dell'amichevole vinta 3-0 dal Lille contro il Venezia di Giovanni Stroppa , siglando una doppietta.

Giroud è tornato in Europa dopo un'esperienza non del tutto brillante negli Stati Uniti con il Los Angeles FC, dove ha segnato solo 5 gol in 38 partite. Il suo ritorno in Ligue 1, a 13 anni di distanza dall'ultima volta, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Lille. L'ultimo anno in Francia, nel 2012, lo vide vincere il campionato a sorpresa con la maglia del Montpellier.