Ex Milan, Donnarumma e il futuro in bilico: il City in attesa, Gattuso lo rassicura

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, ex Milan, è appeso a un filo. Dopo l'ingaggio di un nuovo portiere titolare da parte del PSG, il numero uno azzurro è alla ricerca di una nuova squadra per non perdere il posto. L'unica opzione concreta al momento è il Manchester City, che però deve prima cedere Ederson per fare spazio a Donnarumma. La trattativa non è semplice, anche perché il PSG valuta il cartellino del portiere 50 milioni di euro.