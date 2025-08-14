Ex Milan, Donnarumma e il futuro in bilico: il City in attesa, Gattuso lo rassicura

Nonostante le rassicurazioni, l'auspicio di Donnarumma e del suo entourage è che si concretizzi presto una nuova soluzione per poter continuare a giocare con regolarità.
EX MILAN
Il futuro di Gianluigi Donnarumma, ex Milan, è appeso a un filo. Dopo l'ingaggio di un nuovo portiere titolare da parte del PSG, il numero uno azzurro è alla ricerca di una nuova squadra per non perdere il posto. L'unica opzione concreta al momento è il Manchester City, che però deve prima cedere Ederson per fare spazio a Donnarumma. La trattativa non è semplice, anche perché il PSG valuta il cartellino del portiere 50 milioni di euro.
Nel frattempo, a rassicurare Donnarumma ci ha pensato il nuovo CT della Nazionale, Gennaro Gattuso. Secondo La Stampa, l'allenatore ha avuto un colloquio con Gigio, confermandogli la totale fiducia e la fascia di capitano, anche nell'eventualità che dovesse rimanere a Parigi da separato in casa.
Nonostante le rassicurazioni, l'auspicio di Donnarumma e del suo entourage è che si concretizzi presto una nuova soluzione per poter continuare a giocare con regolarità.
