Lorenzo Colombo sarà titolare questa sera con il Genoa nella sfida di Coppa Italia contro il Vicenza, in programma a Marassi alle 21.15.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie ‘Ex Milan’, Colombo subito titolare col Genoa nel debutto stagionale
ULTIME MILAN NEWS
‘Ex Milan’, Colombo subito titolare col Genoa nel debutto stagionale
Lorenzo Colombo sarà titolare questa sera con il Genoa nella sfida di Coppa Italia contro il Vicenza, in programma a Marassi alle 21.15.
Colombo, esordio da titolare con il Genoa: il primo passo per convincere il Milan—
LEGGI ANCHE: Rasmus Hojlund, il Milan di Allegri e la logica della rinascita
Il 23enne attaccante, ancora formalmente di proprietà del Milan, si è trasferito al club ligure con la formula del prestito. L'accordo prevede un diritto d'opzione che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per Colombo, dunque, un'occasione immediata per mettersi in mostra nella sua nuova squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA