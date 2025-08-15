Estupinán, il “proiettile” rossonero che deve far dimenticare Theo Hernandez

Un giocatore che ha conquistato anche Roberto De Zerbi, che ha speso parole importanti per lui: "Penso che Estupiñán possa diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo, lo si può trovare anche attaccante". Una descrizione che sintetizza perfettamente le sue qualità: un laterale capace di coprire l'intera fascia con una velocità impressionante, sia in fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva.
Sono proprio queste le caratteristiche che il Milan di Massimiliano Allegri ha perso con l'addio di Theo Hernandez. La scelta del DS Igli Tare di puntare sul laterale ecuadoriano, reduce da un'ottima stagione in Premier, sembra mirare a riempire quel vuoto. Estupinán è chiamato a riportare esplosività e imprevedibilità sulla fascia sinistra, provando a fare ciò che solo i grandi sanno fare: far dimenticare chi c'era prima di lui.
