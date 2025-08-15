Estupinán, il “proiettile” rossonero che deve far dimenticare Theo Hernandez

Il compito che attende Pervis Estupiñán non è dei più semplici: raccogliere l'eredità di Theo Hernandez sulla fascia sinistra del Milan. Una sfida ardua, ma non impossibile per un giocatore che, appena 15 anni fa, vendeva empanadas per le strade di Esmeraldas, in Ecuador, e che oggi è uno dei laterali più promettenti d'Europa.

Estupinán al Milan: da venditore di empanadas al 'proiettile' rossonero

Il suo nome, con quella "ñ" e l'accento sulla "a", si pronuncia come si scrive, ma il soprannome che gli è stato affibbiato è più eloquente: il "proiettile". Arrivato per la prima volta in Italia nel 2016 all'Udinese, la sua carriera è decollata in Spagna e si è consacrata in Premier League. Nelle tre stagioni al Brighton, Estupinán ha collezionato oltre 100 presenze, segnando 5 gol e fornendo 14 assist, numeri che ne dimostrano l'incisività.