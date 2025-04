DS Milan, Furlani incontrerà Tare: fissato un 'ultimatum'. Le alternative ...

Giorgio Furlani è pronto per incontrare Igli Tare, ad oggi il candidato principale per il ruolo di nuovo DS del Milan. I rossoneri da tempo sono alla ricerca di un profilo che possa svolgere questo incarico, assente di fatto dai tempi di Paolo Maldini e Frederic Massara, quando era stato proprio quest'ultimo a rivestirlo. Accantonata la pista Fabio Paratici, per le note vicende legate alla questione squalifica (qui la nostra posizione a riguardo), sembra che l'ex Lazio sia a questo punto il favorito. Nonostante ciò vi sarebbe una rosa di nomi che potrebbero rientrare in corsa in caso di fumata nera.