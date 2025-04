Tare al Milan, come vi avevamo anticipato in esclusiva. Settimana decisiva: ecco cosa sta per succedere, nel video sul nostro canale

Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 14 aprile - 14:55

Il Milan si prepara a un passaggio fondamentale per la costruzione del futuro. Dopo settimane di voci e trattative, sembra ormai tutto pronto: Igli Tare è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo rossonero, come vi avevamo anticipato in esclusiva.

Nel video qui sopra, Stefano Bressi approfondisce la situazione: dal possibile incontro con Furlani in programma in questi giorni, ai dettagli sulle prime mosse di Tare, tra cui la scelta dell’allenatore (con Allegri in pole) e una possibile rivoluzione in difesa.