Spesso si dice che i risultati sono arrivati perché si è data più continuità nel Milan Futuro a Francesco Camarda. Niente di più vero, ma chi c'era prima in panchina non sempre ha avuto la possibilità di farlo. Il vero boost lo ha dato il nuovo allenatore, il cui arrivo ha stimolato maggiormente i giocatori. Massimo Oddo è, possiamo dirlo, sottovalutato in tutta questa situazione. Grande importanza l'ha assunta anche l'innesto di Mauro Tassotti. Avere una figura di quel calibro in panchina e nello spogliatoio, avere una delle colonne di questo club, è senza dubbio un aspetto non da poco per i giovani - e i più esperti - rossoneri.