Milan, Fofana torna a dominare: il motivo è molto semplice

Udinese-Milan 0-4, il Diavolo torna alla vittoria con una prestazione molto convincente. Sergio Conceicao cambia le carte in tavola puntando su un 3-4-3 voluto da molti tifosi e addetti ai lavori. Ebbene, il cambio tattico funziona alla grande, con i rossoneri che dominano in lungo e in largo. Un segnale importante, visto che il Milan non può più permettersi passi falsi da qui alla fine della stagione se vorrà giocare in Europa il prossimo anno. A centrocampo è tornato a brillare Youssouf Fofana con una prova solidissima. Ecco le pagelle del francese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA