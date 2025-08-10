Pianeta Milan
Donnarumma, futuro incerto: il Manchester United si fa avanti. L’indizio di Amorim

Non che servisse una conferma, ma da ieri il “caso Donnarumma”, ex Milan, al Paris Saint-Germain è ufficialmente esploso
Non che servisse una conferma, ma da ieri il “caso Donnarumma” al Paris Saint-Germain è ufficialmente esploso. La situazione del portiere della Nazionale Italiana era già da tempo sotto osservazione: contratto in scadenza nell’estate 2026 e nessun rinnovo all’orizzonte. Ora, però, il PSG ha mandato un messaggio chiaro investendo una cifra importante su Lucas Chevalier.

PSG, è rottura con Donnarumma? Il Manchester United sogna il portiere

Intanto, in tutta Europa, si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro dell’ex Milan. Il venticinquenne campano sarebbe nel mirino di diversi top club: dal possibile ritorno in Serie A al Bayern Monaco, fino alle big della Premier League, Donnarumma rappresenta oggi un’occasione di mercato ghiotta per molti.

Tra le piazze che sognano di vederlo difendere i propri pali c’è anche Manchester. Lo United, deluso dal rendimento di André Onana, starebbe valutando altri profii. E il nome di Donnarumma circola con insistenza. Nella giornata odierna, un episodio curioso ha acceso i social: durante una sessione di autografi, un tifoso ha chiesto più volte al tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, “Prendiamo Donnarumma?”. L’allenatore, dopo aver chiesto di ripetere la domanda, si è limitato a una risata.

