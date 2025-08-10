Donnarumma, futuro incerto: il Manchester United si fa avanti. L’indizio di Amorim

Tra le piazze che sognano di vederlo difendere i propri pali c’è anche Manchester. Lo United, deluso dal rendimento di André Onana, starebbe valutando altri profii. E il nome di Donnarumma circola con insistenza. Nella giornata odierna, un episodio curioso ha acceso i social: durante una sessione di autografi, un tifoso ha chiesto più volte al tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, “Prendiamo Donnarumma?”. L’allenatore, dopo aver chiesto di ripetere la domanda, si è limitato a una risata.