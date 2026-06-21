A poco più di una settimana dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, la dirigenza del Milan inizia a prendere forma. Dopo la nomina di Ruben Amorim come nuovo allenatore dello scorso 16 giugno, il club rossonero era convinto di chiudere anche per Markus Krösche come Head of Football. L'Eintracht Francoforte, però, ha opposto resistenza, decidendo di non liberare il proprio dirigente in una fase così delicata della programmazione. La fumata nera della trattativa per il manager tedesco potrebbe portare Gerry Cardinale a prendere una soluzione interna, con la promozione di Jovan Kirovski dal Milan Futuro alla prima squadra, affiancato da Donato Lomonte nel ruolo di direttore sportivo. Uno scenario fortemente caldeggiato dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Il giornalista Nicolò Schira ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda attraverso alcuni post pubblicati sul proprio account X.

Il ruolo di Ibrahimovic nella rivoluzione

Milan, Kirovski verso la promozione

Jovan #Kirovski will have a direct and crucial role in #ACMilan’s First Team as revealed in May. He is in a great relationship with Zlatan #Ibrahimovic, who sponsored him to the owner Gerry #Cardinale to promote him from #Milan Futuro to AC Milan as technical director. #transfers https://t.co/f22Zo2V4KJ — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2026

Il licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada dello scorso 25 maggio ha ridotto i vertici delai soliProprio lo svedese sta lavorando in prima linea per ricostruire l'organigramma societario, ma i sondaggi per Rangnick e Krösche non hanno dato l'esito previsto. Mentre si trova oltreoceano per commentare i Mondiali,sta spingendo per tamponare il vuoto di potere con una soluzione interna, premiando un suo uomo di fiducia come

Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, Jovan Kirovski avrà un ruolo centrale nell'organigramma del Milan. Secondo Schira, il dirigente americano potrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico. Nonostante i risultati negativi al Milan Futuro, dunque, Kirovski potrebbe estendere i suoi poteri alla prima squadra. Negli ultimi giorni, il dirigente ha già chiuso alcuni colpi come l'acquisto di Aurelien Guernier dal Birmingham e il controriscatto di Francesco Camarda.

Lomonte candidato al ruolo di direttore sportivo

#ACMilan’s Head of The Scouts Donato #Lomonte could be promoted a sporting director (has the FIGC’s Licence to fill it), working together with Jovan #Kirovski. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2026

Schira aggiunge anche che l'attuale responsabile dell'area scout Donato Lomonte potrebbe essere promosso al ruolo di direttore sportivo. Kirovski non ha mai conseguito il tesserino da Ds e avrebbe bisogno di un dirigente in possesso di tale licenza per operare sul mercato. Classe 1981, Lomonte ha conseguito il certificato da direttore sportivo a dicembre del 2025 e potrebbe formalmente ricoprire l'incarico. Al loro fianco, come appreso dalla nostra redazione, dovrebbero lavorare il capo scout Bobby Gradiner e l'assistente dell'amministratore Henrik Almstadt.