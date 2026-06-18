Gianluca Di Marzio svela i nomi dei principali candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan: Devin Özek in vantaggio, ma occhio alla pista Kirovski
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Sfumato l'arrivo di Markus Krösche, il Milan ha riaperto i casting per trovare gli uomini a cui affidare la guida dell'area sportiva. In particolare, il club rossonero è alla ricerca di un Head Of Football e di un DS in grado di affiancare Ruben Amorim nell'opera di costruzione del nuovo progetto tecnico. Gianluca Di Marzio ha svelato i nomi dei principali candidati ad entrare nei quadri dirigenziali di Via Aldo Rossi, soffermandosi in particolare sui profili di Devin Özek, attualmente in forza al Fenerbahce e Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro.
Milan, ma perché è saltato Krösche?Il Milan aveva raggiunto un accordo verbale con Krösche per assumere il ruolo di Head Of Football, ma alcune complicanze hanno fatto collassare la trattativa nel giro di poche ore. L'Eintracht Francoforte si è opposto alla richiesta del club rossonero, rifiutandosi di liberare la guida del proprio progetto tecnico a pochi giorni dall'apertura del calciomercato estivo. Nonostante Matteo Moretto sostenga che il Diavolo non abbia ancora gettato la spugna per quanto riguarda il dirigente tedesco, Gerry Cardinale e Massimo Calvelli hanno già iniziato a guardarsi intorno per sondare alcuni possibili sostituti.
Devin Özek, il nome in cima alla lista del MilanSecondo quanto riportato da Di Marzio, il nome in cima alla lista del Milan per il ruolo di direttore sportivo sarebbe Devin Özek. Si tratta di un DS stimato nel panorama europeo, nato nel 1995 quindi giovanissimo. Ha iniziato la sua carriera lavorando nel Bayer Leverkusen dal 2021 ed è stato il braccio destro di Simon Rolfes, portando la squadra all'annata storica con Xabi Alonso in panchina. La sua capacità di scovare i talenti da valorizzare e di usare benissimo i dati lo rendono un profilo appetibile per le linee guida di RedBird.
Milan, la pista KirovskiUn altro scenario potrebbe essere la promozione di Jovan Kirovski, scrive Di Marzio. Il direttore tecnico di Milan Futuro gode della stima di Ibrahimovic e non è da escludere la possibilità che possa essere lui a guidare il nuovo corso rossonero. Tuttavia, l’americano non potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo non avendo sostenuto l’esame a Coverciano. In questo caso, si potrebbe optare per un DS di facciata come successo con Antonio D'Ottavio nel 2024.
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