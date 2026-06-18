Sfumato l'arrivo di Markus Krösche, il Milan ha riaperto i casting per trovare gli uomini a cui affidare la guida dell'area sportiva. In particolare, il club rossonero è alla ricerca di un Head Of Football e di un DS in grado di affiancare Ruben Amorim nell'opera di costruzione del nuovo progetto tecnico. Gianluca Di Marzio ha svelato i nomi dei principali candidati ad entrare nei quadri dirigenziali di Via Aldo Rossi, soffermandosi in particolare sui profili di Devin Özek, attualmente in forza al Fenerbahce e Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro.

Milan, ma perché è saltato Krösche?

Devin Özek, il nome in cima alla lista del Milan

Milan, la pista Kirovski