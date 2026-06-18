Il giornalista Matteo Moretto ha cercato di fare il punto sui possibili movimenti del Milan: ecco le parole su Markus Krösche
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Continuano le voci intorno al futuro del Milan: dopo l'ufficialità dell'arrivo di Ruben Amorim in panchina, il Diavolo si trova ancora senza un dirigente che possa iniziare il nuovo progetto di Gerry Cardinale. Il profilo scelto era quello di Markus Krösche che al momento resta bloccato all'Eintracht Francoforte. Da questa mattina è ripartito il casting con una serie infinita di nomi.
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Il punto di Matteo Moretto sul casting dirigenziale del MilanIl giornalista Matteo Moretto ha cercato di fare il punto sui possibili movimenti del Milan per la dirigenza (le parole da YouTube):
"La situazione Markus Krösche per il Milan è ferma anche se mi dicono che il Diavolo stia continuando a corteggiarlo. Iniziano a uscire tanti nomi per il prossimo direttore sportivo, vi posso dire José Boto del Flamengo non mi risulta. Tiago Pinto è vicino ad Amorim, ma ad oggi non c'è nulla. Ibrahimovic stima Kirovski e all'interno del Milan c'è chi stima molto la figura di Bobby Gardiner. Vi aggiornerò quando avrò novità sostanziali".
Analisi della strategia rossonera: il paradosso di Ruben AmorimL'attuale stallo nella scelta della dirigenza mette in luce una strategia che in questo momento non sta pagando. L'ufficialità dell'ingaggio di Ruben Amorim come nuovo allenatore dimostra come il Milan preferisca chiudere prima il tecnico rispetto alla dirigenza, un piano quantomeno bizzarro rispetto a quanto siamo abituati. Se il blocco per Markus Krösche costringe il club a guardarsi intorno, i profili emersi sono diversi e con filosofie diverse.
Le due filosofie a confronto: Jovan Kirovski contro Bobby Gardiner
- La linea di Zlatan Ibrahimović: potrebbe spingere per una soluzione interna promuovendo Jovan Kirovski, che però non ha esperienza nella gestione di un club e non ha ottenuto risultati positivi con il Milan Futuro.
- La linea di RedBird e dei dati: la forte stima interna per Bobby Gardiner (analista dati del club sin dal 2019 che potrebbe diventare capo scout) conferma la volontà di RedBird di perseguire un modello basato sui numeri e la sostenibilità.
Il ritardo sul calciomercato e le possibili sorpresePoi ci sono anche gli altri nomi e le possibili sorprese: in questo momento l'unica certezza è che il Milan è in fortissimo ritardo e Amorim non può iniziare a pensare al calciomercato senza un dirigente con cui programmare i possibili colpi.
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