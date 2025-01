"Complimenti anche ai giocatori. Questo trofeo l'avete vinto con sudore, sacrificio e voglia di vincere - ha proseguito Zlatan -. Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla , è difficile raga. Quando abbiamo iniziato il campionato, vi ho detto che tutto dipende da noi, perché è tutto dentro la testa . Oggi lo avete dimostrato. Adesso torniamo in Italia, portiamo questa mentalità, recuperiamo punti per essere dove dobbiamo essere ".

"Poi complimenti anche a tutti coloro che erano con noi con la squadra - ha chiosato Ibra -: è anche merito vostro, anche se non siete famosi e in campo, però siete importanti come quelli che giocano. Raga, questo è il Milan, giochiamo per questi trofei: chi vuole entrare nella storia del Milan deve vincere queste coppe. Raga, al tre: forza Milan. Uno, due, tre: FORZA MILAN!".