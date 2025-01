Calciomercato Milan – Colpo grosso in attacco: i nomi di Ibrahimovic

Archiviata, con una quasi incredibile e bellissima vittoria in rimonta nel derby contro l'Inter, la Supercoppa Italiana, ora il Milan può tuffarsi - senza indugio - nella finestra invernale di calciomercato. Il club rossonero, infatti, al di là della fruttifera missione a Riyadh (Arabia Saudita) con la nuova gestione tecnica, affidata a Sérgio Conceição, è consapevole di come l'organico abbia bisogno di qualche ritocco per essere competitivo in Serie A, Champions League e Coppa Italia per il resto della stagione. In campionato, soprattutto, ci sono punti da recuperare e squadre da rimontare. PROSSIMA SCHEDA