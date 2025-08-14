Con l'ufficialità del trasferimento di Koni De Winter al Milan, il Genoa realizza una delle operazioni di mercato più redditizie della sua storia. Il giovane difensore belga è stato ceduto per 20 milioni di euro più bonus, una cifra che supera i 19,6 milioni incassati dalla cessione di Eldor Shomurodov alla Roma nella stagione 2021/22.
De Winter al Milan: una delle cessioni più remunerative per il Genoa
Con il trasferimento di Koni De Winter al Milan, il Genoa realizza una delle operazioni di mercato più redditizie della sua storia
De Winter supera Shomurodov e si piazza nella top 10 delle cessioni del Genoa—
Questo trasferimento non solo si posiziona nella top 10 delle maggiori cessioni del Genoa, ma dimostra anche il rapporto proficuo tra il club ligure e il Milan nel corso degli anni. Nella stessa classifica delle cessioni record, infatti, figurano anche altri due ex giocatori del Grifone passati ai rossoneri: Stephan El Shaarawy, ceduto nel 2011/12 per 20,3 milioni, e Krzysztof Piatek, che nel gennaio 2019 portò nelle casse del Genoa ben 35 milioni.
