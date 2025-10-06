Su Leao: "Leao per me è bravo. Ha più occasioni da gol, una dove cerca il pallonetto da lontano e altre due dove poi sbaglia il gol. Nel secondo assist di Modric lui fa il movimento, Modric gli da la palla davanti alla porta, ma lui non è uno stoccatore. Immobile, che era tecnicamente meno bravo di Leao, faceva questi gol sempre. Leao se gli capita e la deve mettere dentro non è uno che ti fa miliardi di gol. Fa bene il movimento però tira così così. Se c'è uno così forte fisicamente che parte dalla fascia, ha 50 metri di campo per dimostrarti che è più forte di te, infatti ti fa la finta, ti va via e poi decide cosa fare. Ma in velocità, non con la stoccata semplice. Questo per me è il limite del Milan. In questo senso Juve e Milan sono due buone squadre ma secondo me quella che deve inseguire il Napoli ha le strisce nerazzurre".
