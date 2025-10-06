Ieri l'attacco rossonero non ha prodotto gol. Juventus-Milan , infatti, è finita 0-0. Non è però vero che non abbia prodotto occasioni da rete. Sia nel primo tempo sia, soprattutto, nella ripresa il Milan ha sfiorato il vantaggio più volte. Le occasioni più eclatanti sono state il rigore fallito da Pulisic e le due occasioni sciupate da Leao . Il portoghese è entrato in campo al posto di Santiago Gimenez , autore di una tra le prestazioni più positive di questo inizio di stagione. In merito, ecco il commento di Stefano De Grandis , giornalista di 'Sky Sport'.

Juventus-Milan, De Grandis su Gimenez e Leao

Le sue parole: "Secondo me Gimenez non ha neanche giocato male. Il problema è che il Milan non è stato dominante nel gioco, è stata la squadra più solida che quando rubava palla ripartiva. Se andiamo a vedere l'azione del primo tempo che porta Gimenez a calciare praticamente è un'azione in cui rubano palla velocemente, rovesciano il fronte del gioco e Gimenez va via da solo. Qui la difesa della Juve è un po' imbambolata. Non possono permettere a Gimenez di fare tutto il taglio, ha fatto praticamente lo slalom gigante. Gimenez ieri non ha neanche giocato male. Modric è sicuramente il giocatore migliore del Milan che ha la capacità di illuminare. Da una palla a Leao per fare gol, Modric è importante anche perché giocando regista permette a Fofana di fare il suo ruolo, la mezzala. Lui è forte fisicamente, si inserisce bene. L'anno scorso doveva fare il play maker, era un uomo perso, molto meno forte. Quindi Modric è importante per personalità e perché istituisce a tutti il ruolo loro".