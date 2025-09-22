Pianeta Milan
Stefano De Grandis a Sky Calcio Club ha parlato della forza del nuovo centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri. Le sue parole
Le ultime tre partite del Milan hanno stupito tutti: tre vittorie, 6 gol fatti, 0 subiti. Un ottimo ruolino di marcia, soprattutto se si pensa all'esordio in campionato, sconfitta in casa contro la Cremonese. L'ultima partita contro l'Udinese, in particolare, è stata una dimostrazione di forza. 0-3 al Bluenergy Stadium di Udine contro una delle squadre più in forma dell'intero campionato. I bianconeri, infatti, arrivavano alla sfida da imbattuti. A impressionare sono state la solidità difensiva e la capacità di gestire la palla in tutte le situazioni. A livello offensivo, poi, un giocatore come Pulisic può sempre fare la differenza.

Rispetto alle ultime stagioni, i rossoneri sono effettivamente più solidi e organizzati. Ciò, ovviamente, è da ricondurre alla mano di Massimiliano Allegri, che ha sempre insistito sull'importanza dell'equilibrio per la squadra. Secondo Stefano De Grandis tale solidità e, complessivamente, la forza del Milan sono dovute al nuovo centrocampo della squadra, rivoluzionato dal calciomercato. In merito, si riporta un suo intervento a Sky Calcio Club.

De Grandis spiega il motivo della forza del Milan

Ecco le parole del giornalista: "Il Milan quest’anno ha qualcosa che l’anno scorso non aveva: ha un regista, anzi ne ha presi tre di registi. Mettendo un regista in mezzo, restituisci a Fofana il ruolo suo, Rabiot è un altro giocatore fisico. Il Milan ha un centrocampo fortissimo anche in copertura e la solidità dipende anche da quello. Allegri ha un centrocampo tra i più forti, per questo c’è il salto di qualità del Milan".

