Negli studi di ‘Cronache di Spogliatoio’, durante l’ultimo appuntamento con ‘Fontana di Trevi’, si è acceso un dibattito sulla scelta del Milan di affidare a Francesco Camarda il ruolo di unica alternativa a Gonçalo Ramos. La decisione della dirigenza e del tecnico Ruben Amorim ha spaccato gli opinioni presenti: da una parte Fernando Siani e Giuseppe Pastore si sono mostrati perplessi sul centravanti classe 2008, dall'altra Riccardo Trevisani e Andrea Marinozzi hanno difeso la linea della società rossonera.

Milan, le perplessità di Siani e Pastore su Camarda

Perla posizione del club presenta dei rischi:ha dichiarato il giornalista, evidenziando il pericolo di un'eventuale assenza prolungata del titolare portoghese, che costringerebbe il Milan a schierare il classe 2008 come unico punto di riferimento.

Siani ha suggerito come percorso ideale un prestito, citando l’esempio di Pio Esposito allo Spezia o quello di Cisse al Catanzaro prima dell'approdo in rossonero. Sulla stessa linea, pur condividendo il coraggio di Amorim nel lanciarlo, Pastore ha confermato la necessità di un rinforzo d'esperienza sul mercato per completare l'attacco.

Le risposte di Trevisani e Marinozzi

L’opzione Pulisic falso nueve

Di parere opposto, che ha contestato il collega:, ha incalzato il giornalista.ha poi sottolineato i rischi legati a un prestito infelice che potrebbe frenare la crescita del giocatore, ricordando inoltre che l'impegno del Milan in Europa League offre un contesto favorevole per il suo impiego rispetto alle pressioni della Champions League.Il confronto si è concluso con l'analisi delle alternative a disposizione nell'organico rossonero.ha ricordato che nelle idee tattiche di Amorim anchepotrebbe giocare comePer concludere,ha evidenziato come un profilo alla, in prestito per sei mesi la scorsa stagione al Milan, avrebbe garantito un rimpiazzo d'esperienza senza sbarrare la strada al percorso di crescita del talento classe 2008.