Confronto acceso negli studi di Cronache di Spogliatoio sull'attacco del Milan: il ruolo di Francesco Camarda come alternativa a Ramos divide i giornalisti
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Negli studi di ‘Cronache di Spogliatoio’, durante l’ultimo appuntamento con ‘Fontana di Trevi’, si è acceso un dibattito sulla scelta del Milan di affidare a Francesco Camarda il ruolo di unica alternativa a Gonçalo Ramos. La decisione della dirigenza e del tecnico Ruben Amorim ha spaccato gli opinioni presenti: da una parte Fernando Siani e Giuseppe Pastore si sono mostrati perplessi sul centravanti classe 2008, dall'altra Riccardo Trevisani e Andrea Marinozzi hanno difeso la linea della società rossonera.
Milan, le perplessità di Siani e Pastore su CamardaPer Siani la posizione del club presenta dei rischi: “Il Milan ha sbagliato a non prendere un vice-Ramos. Secondo me Camarda non è pronto a reggere il posto”, ha dichiarato il giornalista, evidenziando il pericolo di un'eventuale assenza prolungata del titolare portoghese, che costringerebbe il Milan a schierare il classe 2008 come unico punto di riferimento.
Siani ha suggerito come percorso ideale un prestito, citando l’esempio di Pio Esposito allo Spezia o quello di Cisse al Catanzaro prima dell'approdo in rossonero. Sulla stessa linea, pur condividendo il coraggio di Amorim nel lanciarlo, Pastore ha confermato la necessità di un rinforzo d'esperienza sul mercato per completare l'attacco.
Le risposte di Trevisani e MarinozziDi parere opposto Trevisani, che ha contestato il collega: “In Italia si parla sempre di far giocare i giovani, ma quando devono giocare non li vogliamo. Se non ha giocato come fai a saperlo”, ha incalzato il giornalista. Marinozzi ha poi sottolineato i rischi legati a un prestito infelice che potrebbe frenare la crescita del giocatore, ricordando inoltre che l'impegno del Milan in Europa League offre un contesto favorevole per il suo impiego rispetto alle pressioni della Champions League.
L’opzione Pulisic falso nueveIl confronto si è concluso con l'analisi delle alternative a disposizione nell'organico rossonero. Marinozzi ha ricordato che nelle idee tattiche di Amorim anche Christian Pulisic potrebbe giocare come falso nueve. Per concludere, Trevisani ha evidenziato come un profilo alla Niclas Füllkrug, in prestito per sei mesi la scorsa stagione al Milan, avrebbe garantito un rimpiazzo d'esperienza senza sbarrare la strada al percorso di crescita del talento classe 2008.
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