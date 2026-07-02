Il calciomercato in casa Milan è già iniziato, e i sogni stanno prendendo sempre più campo. Nelle ultime ore, finti, sta prendendo quota il nome di Virgil Van Dijk per la difesa rossonera. A lanciare l'indiscrezione è stata la Gazzetta dello Sport, ma a tracciare il vero significato della trattativa ci ha pensato Francesco Letizia. Intervenuto in diretta su Sportitalia direttamente da fuori casa Milan, il giornalista ha voluto analizzare la notizia.

Milan, idea Van Dijk per la difesa

"Al di là poi della possibilità o meno di portare Van Dijk al Milan, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, il fatto che Ibrahimovic dalla primavera scorsa sogni un colpo del genere, che lo abbia trasferito sul tavolo di cardinale, che comunque ne valuti le possibilità, al di là del fatto che Van Dijk ha un anno di contratto a Liverpool, che guadagni uno sproposito, che Liverpool magari avendo già lasciato andare degli altri senatori non sarebbe così disposto facilmente a farlo partire, ma già il fatto che nell'asse Ibrahimovic-Cardinale si ragioni così tanto in grande, secondo me deve essere un segnale importante per i tifosi del Milan."

Al di là della complessità dell'operazione, legata ad un ingaggio fuori porta per i rossoneri, il giornalista si è voluto concentrare sulla volta societaria presa da Cardinale:

Le prudenze però sono d'obbligo: come abbiamo già detto l'olandese al Liverpool guadagna cifre stratosferiche e il club, dopo aver salutato calciatori dal calibro di Robertson e Momo Salah, non si priverà cosi facilmente del suo capitano.

La conclusione del giornalista, poi, mira al cambio di mentalità avuto da Cardinale stesso: se fino a pochi mesi fa tutti i tifosi rossoneri si chiedevano se l'americano avesse capito cos'è il Milan, ad oggi, con questi ultimi nomi, sembrerebbe proprio che la situazione sia cambiata.

"Fino a qualche settimana fa ci chiedevamo: ma questi hanno capito che cos'è il Milan? E beh, se vai a pensare di trattare Van Dijk, vuol dire che l'hai capito, al di là del fatto poi di riuscirci o meno, perché stai puntando al massimo, stai puntando al livello del Milan, stai puntando a quello che farebbe felice i milanisti. L'acquisto di Gonzalo Ramos sia stato un primo tassello, ne arriverà un altro in difesa, non so se sarà così fattibile Van Dijk, lo mettiamo nella categoria dei sogni, ma Gonzalo Ignacio sarebbe una solida realtà e sarebbe già tanto, e poi c'è un centrocampo da rifare, poi c'è una trequarti da sistemare. Insomma, il Milan sta prendendo molto seriamente questa stagione, non so se riusciranno a fare tutto, non so poi in campo come andrà, ma ho capito che Cardinale è riuscito a capire cosa significhi finalmente essere proprietario del Milan."

Fino ad oggi, le gestione targata RedBird era stata associata prevalentemente al 'Moneyball', agli algoritmi e ad investimenti ben mirati su giovani prospetti. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate. Pensare di trattare un calciatore dal calibro dell'olandese significa accettare che per vincere subito e tornare ad alti livelli servono dei leader.

Anche se l'olandese dovesse rimanere un sogno e non concretizzarsi, aver alzato l'asticella permette al Milan di presentare su profili già conosciuto, non giovani promesse o sorprese del mercato. Cardinale, ad oggi, sembra aver capito che, nel calcio italiano ed europeo il bilancio è fondamentale, ma la credibilità si misura con l'ambizione dei nomi sul tavolo.