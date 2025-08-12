Calamai: “Vlahovic, matrimonio-incubo con la Juve. Il Milan vira su Hojlund”

Calamai: "Vlahovic sarebbe stato più utile, ma il Milan pensa a Hojlund"—
LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers è indispensabile per Allegri: ecco tutti i motivi>>>
Se salta l’opzione Milan fatico a vedere dove possa accasarsi il bomber serbo. Si rischia uno scontro totale con la Juventus. Un’altra storia a dir poco antipatica. Anche se l’errore decisivo lo ha commesso la vecchia dirigenza bianconera a garantendo al calciatore un ingaggio fuori mercato. Vlahovic finirà per restare alla Juve? In questo momento non è un’ipotesi da scartare. Ancora un anno insieme e poi fine di questo matrimonio-incubo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA