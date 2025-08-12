Pianeta Milan
Calamai: “Vlahovic, matrimonio-incubo con la Juve. Il Milan vira su Hojlund”

Dusan Vlahovic Juventus
L'ultimo editoriale di Luca Calamai su TMW è stato interamente dedicato al possibile nuovo attaccante del Milan: tra Vlahovic e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ultimo editoriale di Luca Calamai su tuttomercatoweb.com è stato interamente dedicato al possibile nuovo attaccante del Milan. In particolare, si è parlato di Dusan Vlahovic della Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Anche la Juve ha un bel problemino con Vlahovic. Il Milan sembra deciso a portare in rossonero Hojlund perchè l’operazione con l’attaccante del Manchester United costa molto meno. Ma Vlahovic sarebbe stato più utile al calcio di Allegri. Dusan è prigioniero di un ingaggio capestro (dodici milioni netti) e delle richieste di chi lo rappresenta.

Se salta l’opzione Milan fatico a vedere dove possa accasarsi il bomber serbo. Si rischia uno scontro totale con la Juventus. Un’altra storia a dir poco antipatica. Anche se l’errore decisivo lo ha commesso la vecchia dirigenza bianconera a garantendo al calciatore un ingaggio fuori mercato. Vlahovic finirà per restare alla Juve? In questo momento non è un’ipotesi da scartare. Ancora un anno insieme e poi fine di questo matrimonio-incubo".

