Calamai: “Vlahovic, matrimonio-incubo con la Juve. Il Milan vira su Hojlund”

L'ultimo editoriale di Luca Calamai su TMW è stato interamente dedicato al possibile nuovo attaccante del Milan: tra Vlahovic e...

L'ultimo editoriale di Luca Calamai su tuttomercatoweb.com è stato interamente dedicato al possibile nuovo attaccante del Milan . In particolare, si è parlato di Dusan Vlahovic della Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Anche la Juve ha un bel problemino con Vlahovic. Il Milan sembra deciso a portare in rossonero Hojlund perchè l’operazione con l’attaccante del Manchester United costa molto meno. Ma Vlahovic sarebbe stato più utile al calcio di Allegri. Dusan è prigioniero di un ingaggio capestro (dodici milioni netti) e delle richieste di chi lo rappresenta.