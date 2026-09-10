Tra gli acquisti estivi del Milan, chi sta convincendo maggiormente è Mario Gila. Il centrale spagnolo, prelevato in estate dalla Lazio per un pacchetto complessivo di 30 milioni di euro, sta riuscendo ad alzare il livello della retroguardia di Ruben Amorim. Il giornalista Stefano Borghi è rimasto totalmente estasiato dalle qualità del classe 2000, come racconta nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

Le condizioni di Gila dopo il problema rimediato contro la Juve

Milan, le parole di Borghi su Gila

"Mario Gila è indubbiamente il miglior difensore che il Milan potesse prendere. Per me è uno dei migliori centrali del calcio italiano e lo sta dimostrando. È un difensore da battaglia, è un difensore di personalità, è un difensore che guida, è un difensore che rompe la linea, che arriva, che poi esce, che riparte. Un acquisto formidabile".

All'88' minuto del match contro la Juventus, Mario Gila ha chiesto il campo per unCome appreso dalla redazione dile condizioni del centrale spagnoloNella giorno successivo alla gara contro i bianconeri, il centrale spagnolo ha svolto regolarmente il lavoro di scarico insieme ai compagni e non si sottoporrà neanche ad ulteriori esami. Il classe 2000, dunque,per la trasferta dello 'Stadio Olimpico'.ha indicatocome uno dei migliori difensori della Serie A, sottolineando come ilnon potesse fare scelta migliore:

Nella stagione 2025/2026, Gila si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionato 36 presenze complessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei duelli a terra, come testimoniano i 76 duelli vinti su 113 totali, per una percentuale di successo del 67,3% che lo rendono il quarto miglior giocatore della scorsa annata. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%), Tiago Gabriel (68,2%) e Gaspar (68,2%).