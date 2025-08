Bari: verso il Milan e la Coppa Italia, intanto amichevole col Casarano

Il Bari prosegue la sua preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione: la sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro il Milan . L'attesissimo match si terrà a San Siro il prossimo 17 agosto alle ore 21:15 , valido per i trentaduesimi della competizione.

Verso il Milan: il Bari affronta il Casarano nell'amichevole pre-Coppa Italia

In attesa del grande appuntamento, la squadra di mister Fabio Caserta ha in programma un test amichevole domani, lunedì 4 agosto, contro il Casarano, formazione di Serie C. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 17:30.