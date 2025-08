Milan, tra Vlahovic e Nunez non c'è paragone: numeri schiaccianti per ...

Uno dei temi più caldi in casa Milan è quello della scelta dell'attaccante da affiancare in rosa a Santiago Gimenez nella prossima stagione, e i due candidati principali, almeno ad oggi, sarebbero Dusan Vlahovic e Darwin Nunez . Il primo è stato un nome su cui si è insistito parecchio nel corso delle passate settimane, anche alla luce del rapporto in rottura con la Juventus . Il secondo, invece, è sempre stato nell'orbita ma sembra essere diventato prioritario, almeno secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio , solamente da qualche ora a questa parte. Ma chi dei due sarebbe più utile al Diavolo?

Milan, chi prendere tra Nunez e Vlahovic? Paragone impari: i numeri dicono ...

Per risolvere questo dubbio ci siamo fatti aiutare dai colleghi di 'Sofascore' per una grafica di confronto, dalla quale emerge un paragone davvero impari. L'uruguaiano, in tutte le competizioni, ha giocato tre partite in più rispetto al serbo. Eppure i suoi numeri sono peggiori in tutto, a partire dalla combo gol+assist (17+5 per Dusan Vlahovic, 7+5 per Darwin Nunez. Interessante anche il dato sulla conversioni delle grandi occasioni (35,3% vs 26%), a fronte delle 5 create da entrambi. L'attaccante della Juventus è avanti anche nei tiri a partita (2.59 a 1.43), nei passaggi chiave a partita (0.57 a 0.51) e i tocchi nell'area avversaria (4.61 a 3.15).