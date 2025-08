In casa Milan uno dei reparti che necessita maggiormente di un restyling è senza ombra di dubbio la fascia destra, dove i due profili individuati sono quelli di Guéla Doué e Zachary Athekame . Il primo, per la verità, è stato uno dei primi profili accostati al club rossonero ad inizio sessione estiva di calciomercato, ma tra la richiesta dello Strasburgo e le offerte troppo basse del Diavolo, sembra essersi un pelo oscurato. Negli ultimi giorni è invece emerso lo svizzero, che ha già strizzato l'occhio alla società di via Aldo Rossi, sebbene non ci sia ancora un accordo per il trasferimento. Al di là di quella che è la valutazione dei due, chi ha i numeri migliori?

Milan, Doué o Athekame per la fascia destra? I numeri sono chiari. Ma c'è un 'però' ...

In tal senso ci siamo fatti aiutare dai colleghi di 'Sofascore' per una grafica di confronto. Come si può evincere molto bene, a livello di apporto in fase realizzativa, il livello è più o meno lo stesso. Da una parte Guéla Doué ha segnato 1 gol ed ha offerto 2 assist, rispetto all'1+3 di Zachary Athekame. Per il resto, al di là dei passaggi chiave a partita (0.77 vs 0.44 a favore dello svizzero), tutto fa propendere per il francese. Quest'ultimo è infatti davanti nel paragone sia per dribbling riusciti (66,1 % contro 48,3%), che per palloni recuperati (5 a 2.51, più del doppio). Ma anche per contrasti (1.91 a 1.69) e per duelli vinti (57,6% a 50,4%).