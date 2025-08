Cosa possono avere in comune Francesco Camarda , Christian Comotto e Mattia Liberali , oltre al fatto di essere grandi talenti del Settore Giovanile del Milan ? I tre sono uniti da un solo altro aspetto, ovvero sia che nella prossima stagione giocheranno in prestito e non saranno nella rosa rossonera a disposizione di Massimiliano Allegri . L'attaccante, infatti, ha già vissuto le sue prime uscite con la maglia del Lecce , segnando per altro 4 gol in 2 amichevoli ( qui il nostro pezzo a riguardo ). D'altro canto sembra essere sempre più vicino il trasferimento del classe 2007 al Catanzaro. Mentre anche il figlio d'arte dovrebbe andare allo Spezia a titolo temporaneo.

Milan, chi è stato gestito meglio: il confronto tra Camarda, Comotto e Liberali

Come detto, questo è uno dei due elementi che li accomuna, anche perché per quanto concerne la gestione, il Milan ha utilizzato tre metodi totalmente diversi, soprattutto nell'ultima stagione. Francesco Camarda, infatti, è stato sballottato tra Under 23 e prima squadra. Alla fine ha anche totalizzato 34 presenze in totale siglando 7 reti, ma non ha avuto la possibilità di giocare i playoff con cui avrebbe potuto aiutare Milan Futuro a difendere la permanenza in Serie C. E questo proprio a causa di come è stato spostato da una parte all'altra.