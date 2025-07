Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha segnato un altro grande gol in amichevole: ecco il video

Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan, continua a brillare con la maglia del Lecce. Il classe 2008, infatti, è stato mandato in prestito nel club giallorosso per fare esperienza dopo una stagione in cui non è stato gestito al meglio. E già nella prima uscita, contro il Natz, aveva siglato una tripletta che già aveva fatto parlare tanto di lui.