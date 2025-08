Calciomercato Milan, fissata la data delle visite di Comotto con lo Spezia

Calciomercato Milan, visite mediche fissate per Comotto con lo Spezia: il giovane talento rossonero si prepara al prestito in Serie B.

Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Orazio Accomando, è stata fissata la data per le visite mediche di Christian Comotto con lo Spezia. Il giovane talento classe 2008 di proprietà del Milan si trasferirà in prestito secco al club ligure, pronto a mettersi in mostra e crescere nel suo percorso professionale.