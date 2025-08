Calciomercato Milan, per Vlahovic, secondo 'Il Corriere dello Sport', la Juventus potrebbe chiedere 20 milioni di euro. Spunta Hojlund

Per Vlahovic, secondo 'Il Corriere dello Sport', la Juventus potrebbe chiedere 20 milioni di euro, un prezzo che potrebbe calare dalla seconda metà di agosto in poi. Il Milan potrebbe garantire all'attaccante serbo solo la metà del suo ingaggio attuale da 12 milioni di euro. La strategia sarebbe chiara: aspettare che la Juventus risolva internamente il problema Vlahovic e sferrare l'attacco quando il giocatore, in un modo o nell'altro, dovrà trovare una soluzione.