Calciomercato Milan, sfuma Hojlund per l’attacco? Le parole del danese

Da quando Tare ha dichiarato alla stampa che il Milan avrebbe comprato un centravanti sul calciomercato, si sono iniziate a fare tantissime ipotesi. Tra i vari nomi, nelle ultime settimane si è parlato anche di Rasmus Hojlund , in forza al Manchester United. Il danese non ha vissuto due buone stagioni in Inghilterra e da inizio mercato si vocifera di un suo possibile ritorno in Italia (dopo l'esperienza all'Atalanta).

Le sue parole, però, suonano abbastanza nette e vanno nella direzione opposta: "In mente ho un solo piano, ossia restare a Manchester e lottare per un posto in squadra. Voglio giocarmi il posto, qualsiasi cosa accada". E ancora: "La competizione mi piace, mi rende migliore. Sono più che pronto, mi sento in forma, quindi accetto tutto ciò che arriverà. Se ho avuto aggiornamenti sul mio futuro dal club? Per ora nulla, adesso la cosa più importante per me è continuare a lavorare sodo e restare concentrato, poi ovviamente vedremo cosa succederà".